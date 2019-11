Terremoto Grecia, continua lo sciame sismico.Magnitudo 6,0 della scala Richter

Una forte scossa di terremoto, che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indica di magnitudo 6,0 sulla scala Richter, si è verificata in mare vicino all'isola di Creta. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche in Italia, Turchia, Egitto e Libia. La scossa di terremoto, di magnitudo 6.0, ha colpito per l'esattezza l'isola di Creta alle 8.23 ora italiana. L'Ingv spiega che il sisma è avvenuto in mare ad una profondità di 20 km. La scossa è stata avvertita anche in Italia e Turchia.