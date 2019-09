Terremoto in Albania, feriti e danni all'università di Tirana

Albania: scossa di terremoto 5,8 sulla costa settentrionale

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 della scala Richter è stata avvertita in Albania sulla costa settentrionale nei pressi di Durazzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest di Tirana.

Ha causato danni materiali importanti la forte scossa di terremoto, di magnitudo 5,8 della scala Richter, avvertita in Albania una trentina di chilometri a est di Durazzo. Tra gli edifici danneggiati, la facoltà di Geologia dell'Università di Tirana, dove è crollata una parte del tetto. Non si hanno al momento notizie di vittime mentre, secondo le autorità, due persone sono rimaste ferite in un piccolo centro nei pressi della capitale. Secondo l'Istituto di Geoscienze di Tirana, l'epicentro del sisma, avvenuto alle 16.04, è stato localizzato a soli 10 chilometri di profondità e undici minuti più tardi si è registrata un'altra scossa, di magnitudo 5,4.