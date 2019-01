Terremoto in provincia dell'Aquila. Magnitudo tra 4.1 e 4.6

Terremoto: scossa magnitudo 4.2 nell'Aquilano, epicentro Collelongo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 e' stata registrata alle 19.37 nell'Aquilano, con epicentro il paese di Collelongo. La scossa, riferisce l'Ingv, ha avuto una profondita' di 17 km, ed e' stata avvertita anche a Roma.

Terremoto: dopo prima scossa due piu' lievi, magnitudo 1.4 e 0.9

Dopo la prima forte scossa di magnitudo 4.2 registrata alle 19.37 con epicentro 3 km ad ovest di Collelongo nel settore meridionale della provincia dell'Aquila, ne sono seguite altre due molto piu' lievi, di magnitudo 1.4 e 0.4. Lo riferisce l'Ingv, che sottolinea come comunque l'evento sia stato localizzato in un'area ad alta pericolosita' sismica cosi' come mostrato nella mappa di pericolosita' sismica del territorio nazionale con accelerazione attese comprese tra 0.225 e 0.25 di g. La scossa di oggi si e' verificata e' qualche chilometro a sud dell'epicentro del forte terremoto del 13 gennaio 1915 di magnitudo stimata Mw 7.1 con risentimenti massimi fino al XI grado MCS. Altri eventi sismici significativi nelle vicinanze sono avvenuti nel 1927 (Mw 5.2) nel 1922 (Mw 5.2). Il 28 febbraio 2015 fu registrato un evento di magnitudo Mw 4.1 poco a nord dell'epicentro di questa sera, nei pressi di Luco dei Marsi (AQ).

Terremoto: sindaca Collelongo, no danni ma pronte strutture per notte (AGI) - Roma, 1 gen. - Al momento non si registrano danni a Collelongo, il paese a 70 km dall'Aquila epicentro del terremoto di magnitudo 4.2 di questa sera. Lo dice la sindaca Rosanna Salucci interpellata da Tgr Abruzzo. In ogni caso, ha riferito, e' in corso l'allestimento di strutture provvisorie per chi ha paura di rientrare a casa. "E' stata una scossa forte, molto molto ben avvertita - ha poi riferito la sindaca a Sky Tg24 - ma per fortuna non abbiamo avuto danni. Abbiamo aperto il Coc, diamo la possibilita' di dormire nella scuola e nel bocciodromo comunale, stanno arrivando brandine e coperte messe a disposizione dalla protezione civile. Non possiamo far dormire tutti - ha precisato - ma e' una misura di prevenzione perche' non abbiamo avuto danni ma non possiamo escludere ulteriori scosse".