Terremoto, la geologa: "Lo sciame sismico non è ancora finito"

La geologa di Aigae Tania Campea spiega ad Affaritaliani.it la situazione legata al terremoto in Centro Italia.

Qual è la situazione dopo le scosse di questa mattina?

Ci sono una serie di emergenze accumulate l'una sull'altra. Non solo quella legata al terremoto ma anche l'emergenza neve che ha lasciato intere zone senza corrente. Le scosse di questa mattina hanno generato tanta paura ma poche conseguenze se non qualche crollo.

E' anomalo il fatto che si siano ripetute tre scosse tutte di magnitudo superiore a 5 in un breve lasso di tempo?

No, perché la sequenza sismica si è innestata su canali sismici già aperti dalla scorsa estate. Ed è meglio che la sequenza si riattivi in diverse scosse piuttosto che in un'unica scossa più forte.

Lo sciame sismico si può considerare concluso?

No, non si può ritenere finito. E' probabile che ci siano altre scosse la cui entità non si può ancora stabilire. Potranno essere più basse, della stessa entità o di poco superiori.

In pochi mesi ci sono stati vari episodi sismici nella stessa zona. Come si può spiegare questo fatto?

Un unico motivo non c'è. La teoria è quella della riattivazione di faglie prossime, sostanzialmente un sistema di faglie nel quale una faglia può esercitare un'influenza sulle faglie contigue dando una sorta di continuità dello sciame sismico.

E' proprio la composizione geologica dell'Italia centrale che favorisce ciò?

Sicuramente, la natura geologica del Centro Italia alimenta tutto questo. E' un sistema di faglie con tanti segmenti in apparenza separati ma che in realtà si influenzano l'una con l'altra.

L'Abruzzo è però in ginocchio anche per la neve.

Sì. si sono accumulate tante cose. Abbiamo l'emergenza neve ma anche un'alluvione in corso nella zona di Pescara. Tutte cose che interferiscono tra di loro tanto che ci sono frazioni isolate e la neve non consente i soccorsi. Molti comuni sono rimasti senza corrente ma con il maltempo è difficile risolvere la situazione.