Terremoto Myanmar, 18 scosse in sequenza

Myanamar: in 18 minuti 4 scosse magnitudo tra 6 e 5,3

Nell'arco di soli 18 minuti 4 scosse la piu' forte di 6 gradi della scala Richter e la piu debole di magnitudo 5,2 hanno colpito il Myanmar centrale. Secondo l'Istituto Geologico Usa (Usgs), la prima scossa si e' registrata alle 19,26 ora italiana a 39 km a sud-ovest di Pyu che si trova 180 km a nord di Rangoon.

In rapida successione altre tre scosse - in un raggio di una decina di km dalla principale - di 5,2 gradi della scala Richter alle 19,38, poi di magnitudo 5,3 alle 19,42 ed un ultima, per ora, di intensita' 5,2 alle 19,44. Tutte hanno avuto un ipocentro a 10 km di profondita', il punto nella crosta terrestre in cui si verifica la frattura. Non ha ala momento notizia di vittime.