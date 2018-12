Terremoto Nuova Caledonia: scossa magnitudo 7,6 e allerta tsunami

Nuova Caledonia: terremoto magnitudo 7.6, allerta tsunami

Forte scossa di terremoto nel Pacifico Meridionale, al largo delle coste della Nuova Caledonia, con allerta tsunami. Il sisma di magnitudo 7,6, secondo i dati dello Us Geological Survey, ha colpito alle 5.18 del mattino di oggi in Italia, a 168 chilometri a est-sud-est della dalla citta' di Tadine, sulle isole della Lealta', in Nuova Caledonia, con epicentro a dieci chilometri di profondita'. Dopo il sisma, il Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un'allerta tsunami, con onde che possono essere comprese tra gli uno e i tre metri di altezza per alcune coste della Nuova Caledonia e di Vanuatu, e fino a un metro per le isole Figi. Secondo quanto riporta Sky News, la Protezione Civile della Nuova Caledonia hanno emesso l'ordine alla popolazione locale di lasciare la costa e di ritirarsi ad almeno trecento metri dalla riva. Nessuna allerta tsunami, invece, e' stata emessa dopo il sisma dalle autorita' neozelandesi. Dopo la scossa iniziale, i sismografi statunitensi hanno rivelato altre scosse di assestamento, due delle quali di magnitudo 5,9. La Nuova Caledonia sorge all'interno di quella che viene definita la "cintura di fuoco" nell'Oceano Pacifico, area a rischio di forti terremoti.

Terremoto Nuova Caledonia, seconda scossa di magnitudo 6.6

Un secondo terremoto di magnitudo 6,6 ha colpito la Nuova Caledonia, gia' scossa da un forte sisma poco piu' di due ore prima che aveva portato le autorita' a lanciare lanciare l'allarme tsunami. Secondo i dati dello Us Geological Survey (Usgs), il nuovo sisma ha colpito alle 7.43 del mattino, ora italiana, a 192 chilometri a est-sud-est della citta' di Tadine, sulle isole della Lealta', in Nuova Caledonia, con epicentro a dieci chilometri di profondita'.