Terremoto, scossa 3.9 ad Amatrice. La terra trema anche ad Arezzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro a circa 6 chilometri da Amatrice si e' verificata la scorsa notte alle 2.25. Il sisma, che si e' prodotto a una profondita' di 12 chilometri, e' stato avvertito nell'area devastata dai terremoto del 24 agosto e del 26 ottobre scorsi, e in particolare a Cittareale (il Comune piu' vicino all'epicentro), ad Accumoli, Montereale, Capitignano, Borbona, Campotosto, Arquata del Tronto, Cagnano Amiterno e Cascia, tutti paesi ricadenti nel raggio di venti chilometri da punto epicentrale, tra le province di Rieti, L'Aquila e Perugia. Non sono segnalati danni.

La scossa piu' forte e' stata seguita da cinque repliche di magnitudo compresa tra 2 e 2.3, l'ultima delle quali alle 4.26.

La terra ha tremato anche in provincia di Arezzo, a circa due chilometri da Pieve Santo Stefano, dove e' stata rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia una scossa di magnitudo 3.1 alle 2.39 della scorsa notte. Anche in questo caso, non si ha notizia di danni.