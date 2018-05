Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 in provincia di Forlì e Cesena

Terremoto: scossa 3.6 provincia Forli'-Cesena, paura a Marradi

Una scossa sismica di magnitudo locale 3.6 e' stata registrata giovedì sera poco prima delle 21 dall'Ingv nella provincia di Forli'-Cesena, in territorio di Tredozio, al confine con il Comune di Marradi. La profondita' era di 6 km. A seguire ci sono state altre scosse, con magnitudo 2.7 e 2.1, mentre nel pomeriggio, intorno alle 16, era stata registrata una scossa con magnitudo 3.3, e tutte sempre a una profondita' tra i 5 e i 6 km.

Molto spavento nella frazione di Lutirano (Marradi), zona che e' sul versante romagnolo dell'Appennino ma che rientra amministrativamente nella Citta' Metropolitana di Firenze. E dalla Protezione civile di questa arrivano notizie rassicuranti, sulla base delle informazioni raccolte in coordinamento con l'Unione Comuni del Mugello, Comune di Marradi e Sala Operativa dei vigili del fuoco. Non si segnalano infatti danni a persone o cose, riferisce Angelo Bassi, consigliere della Metrocitta' delegato alla Protezione civile della Citta Metropolitana di Firenze. Continuano comunque le verifiche da parte della Sala operativa della Prociv Metrocitta' in collaborazione con le altre sale operative istituzionali.