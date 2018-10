Terremoto Taiwan: sisma 6,0 al largo della costa nord-est, avvertito a Taipei

Taiwan: sisma 6,0 al largo costa nord-est, avvertito a Taipei

Un terremoto di magnitudo 6,0 ha colpito al largo delle coste nord-orientali di Taiwan, poco dopo le 12.30 di oggi, ora locale. L'epicentro e' stato localizzato a 104 chilometri a nord-est della citta' di Hualien e a una profondita' di 31 chilometri, secondo quanto riferiscono i sismologi di Taiwan.

Secondo i primi rilevamenti, non emergono feriti o particolari danni. La terra ha tremato anche in alcune delle maggiori citta' dell'area (New Taipei, Yilan e Taichung) e il sisma e' stato avvertito, con scosse classificate di magnitudo 2, anche nella capitale, Taipei, scrive l'agenzia di stampa di Taiwan Central News Agency.