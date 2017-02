Terremoto, tremano Trentino e Veneto: scossa di magnitudo 3.6

Terremoto: scossa di magnitudo 3.6 tra Trentino e Veneto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 e' stata avvertita alle 9,14 in tutto il Trentino e in Veneto. A Trento la scossa e' stata avvertita anche ai piani piu' bassi degli edifici. Non si registrano per il momento danni a strutture. L'epicentro e' stato individuato nel sud della provincia di Trento in particolare tra Rovereto e la zona della Vallarsa. La scossa e' stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a 11 chilometri di profondita' e si e' verificata a 3 chilometri da Villarassa, 8 da Posina e 10 da Recoaro Terme, in provincia di Vicenza.

Terremoto: 3 scosse nella notte in Centro Italia, piu' forte 2.1

Sono state 3 le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte nelle aree del Centro Italia, colpite dal sisma del 24 agosto dello scorso anno. La piu' forte, di magnitudo 2.1, e' stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 3,40 in provincia di Ascoli Piceno, ad una profondita' di 12 chilometri. La scossa si e' verificata a 4 chilometri da Arquata del Tronto e 5 da Accumoli, in provincia di Rieti. Nel corso della notte appena trascorsa la sala sismica dell'Ingv di Roma ha inoltre registrato una scossa di magnitudo 2.1 in provincia di Siena. La scossa si e' verificata alle 6,21 a 9 chilometri di profondita' e a 2 chilometri da Sovicille e 8 da Siena.