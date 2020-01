Terremoto Turchia, salvate una donna e sua figlia di 2 anni

Il terremoto in Turchia continua a fare vittime, ma c'è anche una buona notizia, sono state estratte vive dalle macerie una mamma e la figlia di appena 2 anni. Il sisma di magnitudo 6.8 che ha colpito la città di Elazig in Turchia ha causato 35 morti accertati. Ma le squadre speciali incaricate dei soccorsi non si sono perse d'animo e a 28 ore di distanza sono riusciti a salvare una mamma e sua figlia che erano rimaste intrappolate sotto le macerie a una temperatura che durante la notte si era abbassata fino a -5°.

Sono 45 i sopravvissuti e 1.600 i feriti causati dal terremoto nella città di Elazig. I soccorritori hanno installato 9.500 tende e servito 17.000 pasti caldi in una regione del paese che in questa stagione dell'anno raggiunge temperature glaciali. Le squadre speciali non si sono riposate un attimo. Hanno concentrato i loro sforzi nel quartiere di Mustafà Pasa e nella vicina città di Sivrice nella speranza di trovare qualcuno ancora vivo. E, alla fine, il miracolo. Mamma e figlia di due anni sono state trovate tra gli edifici distrutti e portate in salvo.