Terremoto,28 milioni bloccati su un conto. Non si possono usare per i soccorsi

Oltre 28 milioni di euro fermi su un conto. Non sono 28 milioni di euro qualunque, sono quelli che gli italiani hanno donato in aiuti via sms per il terremoto. Una grande somma di soldi che si potrebbe magari utilizzare per i soccorsi e che invece sono ancora bloccati su un conto corrente della Tesoreria centrale.

L'ACCUSA M5S: "28 MILIONI DI EURO DI DONAZIONI PER IL TERREMOTO FERMI SU UN CONTO"

"Se di fronte alla situazione drammatica che sta vivendo il centro Italia il governo ha deciso di abdicare al proprio ruolo farebbe meglio a farsi da parte. Oggi in Aula il ministro Finocchiaro ci fa sapere che i soldi delle donazioni che sta raccogliendo la Protezione Civile per le popolazioni colpite dal sisma sono ancora fermi e lo saranno fino a quando la macchina della burocrazia non avra' concluso i suoi tortuosi passaggi. Ma l'emergenza e' adesso, non tra qualche mese". Cosi' la deputata Laura Castelli, che ha presentato un question time alla presidenza del Consiglio per sapere se e come siano stati utilizzati fino ad ora i 28 milioni di euro in donazioni raccolti dalla protezione civile. "La risposta del governo e' da far cadere le braccia: tutto un rimando di competenze e di atti burocratici. In sostanza, quei soldi al momento non possono essere toccati perche' cosi' prevede un precedente protocollo siglato con le societa' di telefonia che raccolgono gli sms solidali. La raccolta si chiudera', a meno di proroghe, il 29 gennaio e solo dopo quella data la Protezione Civile, in accordo con le Regioni, potra' valutare nello specifico il possibile utilizzo di quei fondi. I progetti emersi, infine, saranno sottoposti alla valutazione di un comitato dei garanti. Una procedura incredibilmente lenta che stride rispetto all'emergenza. Paradossalmente la solidarieta' degli italiani viene tenuta in ostaggio dalla burocrazia", conclude la deputata pentastellata.

TERREMOTO, FINOCCHIARO: "RACCOLTI OLTRE 21 MILIONI DI EURO DI AIUTI VIA SMS"

Le somme raccolte a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Italia centrale tramite il numero di sms solidale attivato dalla Protezione civile "non possono, in alcun modo, costituire beneficio finanziario per gli operatori della telefonia". Lo ha ribadito in question time alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ricordando i termini del protocollo d'intesa ("preesistente agli eventi sismici richiamati dagli interroganti") sottoscritto dal Dipartimento della Protezione civile e dagli operatori della telefonia e della comunicazione. Con il 45500, attivato subito dopo la prima scossa del 24 agosto, "fino al 9 ottobre 2016 sono stati raccolti 15.083.594 euro - ha ricordato la ministra -. Il numero solidale e' stato riattivato a seguito dei successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 per il periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2016 e la raccolta e' stata pari a 4.425.466 euro". La terza attivazione, per il periodo dal 31 dicembre 2016 al 14 febbraio 2017, con fondi destinati alla ricostruzione delle scuole, al 17 gennaio ha consentito di "raccogliere 1.520.546 euro". Le donazioni raccolte tramite numero solidale e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile (pari ad oggi a 8.018.745 euro) "confluiscono nella contabilita' speciale intestata al commissario straordinario aperta presso la Tesoreria dello Stato".

LA PROTEZIONE CIVILE INVITA GLI ITALIANI ALLE DONAZIONI PER I SOCCORSI

Le donazioni raccolte attraverso il numero 45500 a favore delle popolazioni colpite dal sisma "serviranno per supportare la ricostruzione dei territori colpiti. Per la fase di gestione dell'emergenza, infatti, sono destinate tutte le necessarie risorse attraverso i fondi pubblici". Lo precisa il Dipartimento della Protezione civile, in riferimento alle "nuove errate informazioni che circolano soprattutto sui social" in merito all'utilizzo di tali donazioni. In particolare, "in questa emergenza, come disposto dal decreto legge 189 convertito, le donazioni - spiega la Protezione civile - confluiranno nella contabilita' speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione e saranno gestite passando dal controllo di un Comitato dei Garanti, come prevede proprio il Protocollo". Saranno poi i "territori a valutare, in raccordo con Regioni e Commissario e sulla base delle esigenze valutate nell'ambito del piu' complessivo piano della ricostruzione, a indicare su quali progetti destinarli.