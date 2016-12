Terrorismo, la verità su Amri e sui rischi per l'Italia. Parola all'ex 007

di Lorenzo Lamperti

L'allerta antiterrorismo in Italia è alta. L'uccisione di Anis Amri, il terrorista di Berlino, avvenuta a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, poco prima di Natale ha fatto comprendere a molti che non il nostro paese non è immune dai rischi del jihadismo. Per analizzare la situazione Affaritaliani.it ha intervistato Alfredo Mantici, ex capo del dipartimento Analisi del Sisde.

Alfredo Mantici, il livello di allerta antiterrorismo è alto in tutta Italia. Al momento quali sono le evidenze di rischio per il nostro paese?

Il rischio non è aumentato da quando ne abbiamo parlato alla vigilia del Giubileo o di altri eventi nei quali si poteva presumere interesse da parte del terrorismo nei nostri confronti. La capacità di controllo del territorio in Italia è molto elevata, migliore di larga parte del resto d'Europa. Al momento non ci sono segnali precisi di rischio specifico.

Che cosa ci dice l'episodio di Anis Amri dei legami tra jihadismo e Italia?

L'episodio di Amri ci dice che alle tre della mattina due ragazzi giovani delle forze di Polizia hanno svolto il loro compito da professionisti ben preparati. Non hanno fatto un controllo "alla carlona", hanno fronteggiato la situazione da eccellenti professionisti. Dunque, non è stata per niente fortuna ma preparazione e professionalità

Si parla delle possibili conoscenze di Amri sul territorio italiano. C'era un legame particolare tra il terrorista di Berlino e il nostro paese?

Amri è stato 4 anni in prigione in Italia. E' presumibile che sia stato in cella con altri suoi concittadini o con altri islamici anche perché si tende a metterli tutti insieme. Sicuramente avrà sviluppato una rete di amicizie nel sottobosco malavitoso degli illegali che vivono ai margini della legge. C'è da notare che lui agli agenti ha detto di essere calabrese, può essere che abbia qualche amico da quelle parti. Ma prima di parlare di una rete terroristica ce ne vuole. Semmai si potrebbe parlare di amicizie e di una rete di piccola criminalità con la quale era entrato in contatto in carcere.

La radicalizzazione potrebbe essere avvenuta in carcere?

Il carcere da sempre viene considerato l'università della criminalità. Si dice che si entra scippatori e si esce rapinatori. In carcere non si frequentano persone per bene. E' sostanzialmente accettato e risaputo da sempre che in carcere avvenga una radicalizzazione in senso criminale prima ancora che terroristico o religioso. E purtroppo si può fare ben poco per evitarlo.

E' corretto definire Amri un "lupo solitario" oppure questa è una definizione inesatta?

A noi piacciono molto le definizioni a effetto come appunto quella di "lupo solitario". Ma la realtà è diversa. Personalmente inquadro tutte le attività del terrorismo islamico in Europa degli ultimi due anni (quindi da Charlie Hebdo in poi) in uno schema operativo tipico dell'anarco insurrezionalismo. Non significa chiaramente che ci siano collegamenti ideologici o di altro tipo con gli anarco insurrezionalisti. Intendo però dire che il modello organizzativo è il medesimo, anche perché è quello che funziona più facilmente. Si tratta del modello dei gruppi di affinità. Non fanno attentati basandosi su grosse organizzazioni clandestine bensì su gruppi di 4 o 5 persone che si conoscono benissimo. Si tratta di amici o spesspo di parenti come nei casi di Parigi e Bruxelles. Si tratta di gruppi difficilissimi da infiltrare a causa della conoscenza diretta tra i diversi membri. Quindi i "lupi solitari" non sono mai tali bensì piccoli nuclei di fuoco che si organizzano operativamente tramite informazioni e propaganda reperite quasi sempre su internet.

E la religione che ruolo occupa in questo discorso?

La religione sta al terrorismo islamico come l'ideologia marxista stava al terrorismo politico. Il rapporto è quello di una deviazione criminale. I terroristi politici cantavano le stesse canzoni che cantavano i membri del Pci ma solo i brigatisti ne fecero una deviazione criminale. La stessa cosa accade qui con l'Islam. Per questo è corretto parlare di Islam deviato e non di Islam radicale.

Come è possibile prevenire il rischio?

Con un controllo forte del territorio. Serve un controllo fisico con le pattuglie sul territorio ma serve anche un controllo di intelligence, posizionando fonti umane in tutte le possiibili aree sensibili.

Servirebbe un maggiore controllo dei confini nazionali e dell'arrivo dei migranti per abbassare il rischio?

Amri è arrivato clandestino e poi è diventato delinquente. Poteva diventare uno scippatore, è diventato un terrorista islamico. Non voglio essere buonista ma è la clandestinità a essere criminogena e non la migrazione. La permanenza in condizioni di clandestinità favorisce l'avvicinamento al crimine. E allora per ridurre i rischi abbiamo di fronte due alternative: o espelliamo subito tutti gli irregolari oppure li rendiamo regolari consentendogli di lavorare. Tenendoli per anni in condizioni di irregolarità la deviazione criminale è infinitamente più facile e più probabile.

*Alfredo Mantici è ora direttore editoriale della rivista Lookout News