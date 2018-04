Terrorismo, bloccato a Gorizia bosniaco con armi da guerra e kalashnikov

Terrorismo: carabinieri sequestrano armi da guerra in Friuli

Sequestrate numerose armi da guerra dai carabinieri del nucleo investigativo di Gorizia, che hanno anche attivato il protocollo Interpol per il terrorismo internazionale. Erano in possesso di un cittadino bosniaco, di 52 anni, alla guida di un'auto al cui interno erano nascoste le armi. L'uomo, che era stato fermato per un controllo lungo l'autostrada A34, e' stato arrestato.

Il bosniaco con sei kalashnikov era diretto a Barcellona

La Peugeot 206 con targa svizzera fermata dai carabinieri nel tratto Villesse-Gorizia proveniva dalla Slovenia e al suo interno sono state trovate due pistole mitragliatrici Skorpio, 6 fucili mitragliatori Kalasnikov, una carabina calibro 22, un fucile a pompa, un gruppo ottico per fucili di precisione, svariati caricatori e munizionamento specifico.La destinazione finale del cittadino bosniaco sarebbe stata Barcellona, in Spagna.