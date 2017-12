Terrorismo: Digos Milano arresta ricercata marocchina in Francia

Gli agenti della Digos di Milano, insieme con personale della Polizia di Frontiera aerea dello scalo di Malpensa, hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso ieri dalla Corte d'Appello di Parigi nei confronti di R.M., una cittadina marocchina naturalizzata italiana di 35 anni, ritenuta responsabile, dalle Autorità transalpine, di far parte di un gruppo terrorista che preparava attentati.

Il mandato d'arresto era stato emesso il 23 dicembre dalla Corte d'Appello di Parigi per fatti commessi in Francia, Italia, Turchia e Siria nel corso del 2017. La donna, sposata con un cittadino italiano, residente a Juan Les Pins (Francia) con la famiglia, a marzo ha lasciato la casa con i tre figli minori all'insaputa del marito per raggiungere la Siria. La donna ha ricontattato il marito il marito un mese per rientrare in territorio europeo. La famiglia è stata poi espulsa dal territorio turco.