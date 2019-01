Terrorismo: i nomi di 30 latitanti sul tavolo di Salvini, 14 sono in Francia

Ci sono 30 nomi di terroristi latitanti - 27 di sinistra e tre di destra - sulla scrivania del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si tratta - a quanto si apprende da fonti del Viminale - dell'elenco aggiornato che intelligence e forze dell'ordine hanno rielaborato dopo l'arresto di Cesare Battisti. Dei trenta, 14 sono localizzati in Francia. Il governo italiano - assicurano le stesse fonti - su impulso di Salvini, e' "pronto a passi ufficiali per chiedere collaborazione ai Paesi che stanno ospitando i latitanti. A partire da Parigi". L'obiettivo e' assicurarli alla giustizia italiana, come avvenuto per l'ex Pac.