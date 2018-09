Terrorismo, mafia, sgomberi, organici: che cosa prevede il dl Sicurezza

Dal terrosimo alla mafia, dai tagli agli sprechi alle assunzioni per le forze dell'ordine, dalle manifestazioni violente agli sgomberi fino agli appalti. Ecco i punti fondamentali del dl Sicurezza che Matteo Salvini presenterà giovedì in cdm.

DL SICUREZZA: STRETTA AL NOLEGGIO DI TIR E FURGONI PER PREVENIRE ATTENTATI TERRORISTICI

Stretta al noleggio di tir e furgoni allo scopo di prevenire attentati terroristici come quelli di Nizza e Barcellona, con i mezzi scagliati sui passanti. Le aziende che affittano veicoli dovranno comunicare “i dati identificativi riportati nella carta di identità del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo". La notifica dovrà avvenire "contestualmente alla stipula del contratto o comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo".

DL SICUREZZA, DASPO AI SOSPETTI APPARTENENTI A ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE INTERNAZIONALI

Il dl Sicurezza che Salvini presenterà in cdm prevede anche l’estensione del Daspo ai soggetti sospettati di far parte di organizzazioni terroristiche internazionali. Si tratta di un'altra misura ritenuta fondamentale dal ministro dell'Interno in materia di lotta contro il terrorismo.

DL SICUREZZA: LOTTA ALLA MAFIA, TAGLIO SPRECHI E PIU' RISORSE

Il decreto prevede un “notevole incremento della spesa e degli uomini che combattono la mafia e che gestiscono i beni confiscati alle cosche mafiose in tutta Italia”. Per questo saranno tagliati costi e sprechi dedicati a settori non cruciali e saranno invece aumentate in materia antimafia. Anche per questo il ministro dell'Interno Salvini ha anche annunciato assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine di "2.500 poliziotti. Non solo. Previsto anche il rafforzamento dell’Agenzia dei beni confiscati, il testo del decreto prevede novità in tema di infiltrazioni mafiose negli enti locali: il prefetto potrà commissariare specifici settori delle amministrazioni in caso di “condotte illecite o eventi criminali” che provochino “un’alterazione delle procedure” e tali “da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”.

DL SICUREZZA: PIANO NAZIONALE SGOMBERI

In tema di sicurezza urbana, il decreto definisce l’attuazione del Piano nazionale sgomberi “per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili”. Il prefetto, “entro sessanta giorni, definisce, con propria direttiva, il programma provinciale per l’esecuzione degli interventi di sgombero ('programma provinciale') anche con l’impiego della Forza pubblica” e “previo parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” alle cui sedute parteciperà anche "un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio” in caso vi sia un procedimento penale in corso.

DL SICUREZZA: CARCERE PER CASSONETTI-TRINCEA IN MANIFESTAZIONI

Sanzione penale, e non più amministrativa, per chi ostacolerà, con deposito di oggetti qualsiasi, la libera circolazione su una strada. È il caso, ad esempio, dei cassonetti in strada durante le manifestazioni. Nello specifico, è prevista, dunque, l'estensione anche alle strade "ordinarie" della pena della reclusione da 1 a 6 anni, già in vigore nel caso in cui l'attività avvenga presso una ferrovia o in una zona portuale. Modificato anche il testo unico sull'immigrazione, per impedire l'ingresso nel nostro Paese ad uno straniero condannato con sentenza irrevocabile per tale (nuova) tipologia di reato.

DL SICUREZZA: PIÙ FONDI PER RICHIAMI IN SERVIZIO DI VIGILI DEL FUOCO PRECARI

Un milione di euro in più per il 2018 e 5 dal 2019 per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato per le attività di soccorso civile. L'impiego dei discontinui, si legge nella bozza di decreto, è disposto "nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a poco più di 16 milioni per il 2018 e a 20 milioni per il 2019.

