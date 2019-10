Tesla denunciata per la morte di un uomo intrappolato e bruciato vivo

Usa: Tesla denunciata per morte uomo intrappolato e bruciato vivo

La famiglia di un uomo che e' morto in Florida dopo un incidente stradale con una Tesla ha intentato una causa civile "per omicidio colposo" contro la Casa produttrice considerando che il conducente e' morto quando non e' riuscito a uscire dal veicolo, che ha preso fuoco rapidamente. Omar Awan, un medico di 48 anni e padre di cinque figli, e' morto lo scorso febbraio quando il veicolo si e' schiantato contro un albero nella contea di Davie, a nord di Miami. Il procuratore Stuart Grossman e la vedova Liliana Awan hanno detto in una conferenza stampa che Omar e' morto intrappolato nel veicolo perche' i soccorritori non potevano aprire le porte prima che prendesse fuoco perche' erano bloccate e non si potevano rompere i finestrini. "Era vivo e stava guardando i soccorritori che erano li' per salvarlo, ha preso contatto visivo con loro", ha detto la vedova di Awan.

"Il fuoco ha avvolto l'auto e bruciato il dottor Awan tutto perche' il modello S ha maniglie inaccessibili, non c'e' altro modo per aprire le porte e a causa di un rischio di incendio irragionevolmente pericoloso", si legge nella denuncia depositata lo scorso 10 ottobre. Grossman, che lo considera un "difetto di design", ha detto che le caratteristiche futuristiche della Tesla Model S 2016, compresa la batteria agli ioni di litio, hanno ucciso Awan, non l'incidente in se'. Gli uomini del soccorso non sono riusciti a salvarlo e, secondo i querelanti, Awan e' morto intrappolato all'interno dell'auto in fiamme. Con i veicoli elettrici, i soccorritori evitano di rompere i cavi ad alta tensione. Il querelante ha anche sottolineato che la batteria dell'auto e' quella che ha preso fuoco. "Voglio che Tesla riconosca i guasti dell'auto e ne migliori la sicurezza per evitare che le persone muoiano e lascino le loro famiglie", ha detto Lilian Awan, visibilmente colpita.