Thailandia: italiano ucciso, arrestati ex convivente e l'amante

Si chiude il cerchio sull'orribile omicidio del 62enne pensionato italiano Giuseppe De Stefani, smembrato e dato alle fiamme il 19 gennaio nel nord della Thailandia. La polizia ha arrestato l'ex convivente thailandese, la 38enne Rujira Iamlamai, poche ore dopo il fermo del suo amante, il francese Amaury Rigaux. I media locali hanno riferito che i due si erano accampati nella giungla, nella provincia nord-occidentale di Kamphaeng Phet. Il 34enne Rigaux, finito in manette domenica, ha accusato del delitto la sua amante, che aveva convissuto con De Stefani per un anno.

La situazione era precipitata quando l'italiano, originario di Chiavenna, in provincia di Sondrio, ma da anni residente in Thailandia, aveva sorpreso i due amanti insieme. Il corpo del pensionato italiano era stato ritrovati in un bosco e a casa dell'ex convivente erano state trovate macchie di sangue. La polizia ritiene che sia stato Rigaux a eseguire l'omicidio su istigazione dell'amante. In una nota scritta di suo pugno, De Stefani aveva scritto che era stato raggirato da una "donna troppo malvagia" che aveva detto di amarlo per ottenere i suoi soldi.