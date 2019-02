Thyssen, operaio superstite: "finalmente un minimo di giustizia

"Nessuno ha vinto ma almeno dopo tanti anni finalmente si compie quel percorso che abbiamo fatto con grande dolore e sofferenza e si arriva ad un minimo di giustizia in cui abbiamo sempre creduto". Cosi' Antonio Boccuzzi, l'operaio che nel dicembre 2007 rimase ferito al rogo della Thyssen, dove persero la vita sette colleghi, dopo la notizia degli arresti in Germania di due dirigenti tedeschi. "Le notizie trapelate dal servizio delle Iene ci hanno fatto temere che l'epilogo del nostro processo potesse essere l'archiviazione. Un epilogo ingiusto e irrispettoso anche per il nostro Paese in cui i due manager tedeschi hanno lavorato e, come evidenziato nel processo, cagionato la morte di sette uomini".