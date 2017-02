Tim, rinnovo ogni 4 settimane anche su rete fissa. Le nuove tariffe Tim

Rete fissa Tim, rinnovo ogni 4 settimane

Tim, il rinnovo su rete fissa ogni 4 settimane. E' la (brutta) novità in arrivo sulle tariffe Tim per tutti gli utenti anche su rete fissa. Dopo Vodafone, anche Tim dal primo aprile applicherà il rinnovo ogni 4 settimane anche su rete fissa con la fatturazione ogni 8 settimane.

La comunicazione Tim agli utenti sul rinnovo ogni 4 settimane su rete fissa

Ecco la comunicazione Tim ai suoi clienti sul rinnovo ogni 4 settimane anche su rete fissa: “Ti informiamo che, a seguito delle mutate condizioni del mercato e a fronte dell’esigenza di allineamento delle nostre offerte al contesto competitivo, a partire dal 1 aprile 2017, le fatture non saranno più mensili ma verranno progressivamente emesse ogni 8 settimane; inoltre il corrispettivo degli abbonamenti delle offerte e dei servizi sarà calcolato su 28 giorni e non più su base mensile. Per effetto delle suddette modifiche contrattuali, si determinerà – da un lato – un incremento del costo delle offerte pari all’8.6% su base annua e – dall’altro – un risparmio fino a 20 euro su base annua (se ricevi ancora la fattura cartacea e utilizzi i bollettini postali come strumenti di pagamento)".