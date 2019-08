Tinder, ex dirigente fa causa alla società: "Ho subito molestie dall'ad"

Una ex dirigente del sito di incontri Tinder ha fatto causa all'azienda dichiarando di essere stata aggredita sessualmente dal suo ex amministratore delegato.

A denunciare il fatto davanti alla Corte superiore di Los Angeles Rosette Pambakian, che è stata sospesa dal suo ruolo di vicepresidente del marketing dopo aver denunciato le molestie nel 2016. Pambakian aveva accusato l'ex CEO di Tinder Gregory Blatt di aver tentato un pesante approccio durante una festa aziendale in un hotel e, successivamente, di aver tentato di baciarla senza il consenso di fronte a due testimoni. L'azienda, proprietà di IAC/InterActiveCorp, controllata dal magnate dei media Barry Diller, ha condotto un'indagine interna arrivando a concludere che il comportamento dell’ex Ceo configurava soltanto un’ipotesi di "coccole consensuali". Per questo Rosette Pambakian si è rivolta direttamente nei confronti della società americana.