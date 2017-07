Ragazza perde l'aereo per un incontro. E Tinder le rimborsa il biglietto

Ha perso il volo di rientro perche' l'incontro con un uomo conosciuto attraverso Tinder si era dimostrato troppo bello, per poterlo terminare. Appreso l'episodio capitato a Erin Kim, la app di dating, decide di rimborsarle il costo del biglietto, per celebrare il romanticismo negli appuntamenti nati grazie a internet. Erin era solita documentare tutte le sue uscite in un blog, chiamato "Thank you", uno spazio in cui raccontava quanto le dating app le avessero migliorato la vita, soprattutto durante i viaggi.

Il "grazie" era un modo simbolico di rendere omaggio a tutti i ragazzi che avevano passato del tempo con lei, regalandole bei momenti e tanta umanita'. Tra gli aneddoti racconti nel blog, anche quello di una notte romantica passata con una persona a Roma. Un incontro talmente bello da farle decidere di perdere il biglietto d'aereo e regalarsi un giorno in piu' con il suo "date".

Una scelta costata circa 400 dollari. Un mese dopo aver scritto questo post, Tinder le invia un messaggio di risposta offrendo il rimborso dei soldi spesi a causa del volo perso. Pagamento poi documentato da Erin su Twitter. Un bel gesto da parte della app di dating, che rimarca la volonta' di far passare l'idea che gli incontri su questa piattaforma vadano oltre la ricerca del sesso facile, come accusano invece i detrattori.