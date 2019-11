Tirabassi operato d'urgenza ad Avezzano, non in pericolo di vita

E' stato operato d'urgenza e ora non e' in pericolo di vita Giorgio Tirabassi, l'attore di 59 anni che ieri sera durante la presentazione del suo primo film da regista, 'Il grande salto', ha avuto un infarto. Dopo un primo intervento del personale medico di Civitella Alfedena (borgo di 280 abitanti in provincia dell'Aquila, a 1.100 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo) l'attore (volto della fiction 'Distretto di Polizia') e' stato trasferito d'urgenza all'ospedale d Avezzano (L'Aquila), per essere sottoposto a un'angioplastica. Secondo fonti mediche, le condizioni di Tirabassi sono stazionarie.