Emanuela Tittocchia: "Avevo un rapporto speciale con un ragazzino di 14 anni"

Nel pieno dello scandalo di Prato, ecco che spunta una confessione che ha dell'incredibile. Come riferisce Dagospia, nel corso di Mattino 5 di quest'oggi l'attrice Emanuela Tittocchia ha rivelato il forte rapporto che la vedeva impegnata con un ragazzino di 14 anni. “C’è una cosa che mi ha stranito. So che hai un rapporto particolare con un ragazzino che aveva 11 anni quando lo hai conosciuto”, introduce l’argomento Federica Panicucci. E l'opinionista conferma e prova a spiegare: “Per me è difficile parlare di questa cosa perché il limite è sempre molto sottile. Mi sono sentita dire cose spiacevoli e pesanti. Il mio parrucchiere è di Napoli. Ho conosciuto la moglie e ho conosciuto il figlio. Mi sono innamorata di questo ragazzino, in un certo senso. Quando vado giù in vacanza dormiamo insieme. Quello che mi piace di più è il fatto che io stia benissimo con lui. Non c’è alcuna complicazione.”

La Panicucci le risponde ricordando ciò che l'opinionista le aveva detto dietro le quinte: “So che dici che è il tuo uomo ideale: te lo dico proprio chiaro: mio figlio non dormirebbe mai con una…”

Ma la Tittocchia insiste: “Mi piacerebbe che il mio uomo ideale fosse generoso, puro e spontaneo come lui. Non sono innamorata di lui, ma ci sto bene. Capisco che sia strano da capire. Mi dà consigli, mi parla, è più adulto di me su certe cose”. Un rapporto, poco comprensibile, che ha scelto di ridimensionare nell’ultimo periodo: “È da tanto che non ci vediamo perché lui sta crescendo e ho fatto dei passi indietro. Non ci scriviamo ma prima quando mi arrivavano i suoi messaggi mi faceva molto piacere”.

E intanto su Twitter iniziano ad arrivare le prime pesanti critiche.