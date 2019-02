Toghe in politica, Emiliano: ammonimento dal Csm. "Valuto ricorso"

Toghe in politica: Emiliano, valutero' ricorso contro sanzione

"Valutero' la motivazione della sentenza ai fini della impugnazione nei successivi gradi, nella speranza che questa vicenda sia occasione per il legislatore di intervenire per evitare gli equivoci sin qui verificatisi". Lo afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo la decisione del Csm di infliggergli la sanzione disciplinare dell'ammonimento per la sua attivita' nel Pd. Dopo il deposito delle motivazioni del verdetto di oggi, che di norma avviene entro 30 giorni, Emiliano con i suoi difensori valutera' se ricorrere davanti alle sezioni unite civili della Cassazione.

Toghe in politica: Emiliano, non merito sanzione disciplinare

"Accetto la meno grave delle sanzioni disciplinari previste per i magistrati con serenita' e con rinnovata determinazione nello svolgimento del mio incarico di Presidente della Regione Puglia. La sanzione e' la piu' tenue e non ha alcun effetto pratico sull'esercizio delle mie funzioni, ma ciononostante ritengo di non averla meritata". Lo dichiara il Governatore della Puglia Michele Emiliano, dopo il verdetto della disciplinare del Csm. "Essere il primo ed unico magistrato italiano al quale si e' contestata nel pieno dello svolgimento di un mandato politico ad elezione diretta l'appartenenza ad un partito politico, mi fa sentire un caso da laboratorio ancora da approfondire", aggiunge Emiliano

Toghe in politica: Csm, sanzione disciplinare per Emiliano

Sanzione dell'ammonimento - la piu' lieve tra quelle previste dalla legge - per Michele Emiliano. E' la sentenza emessa oggi dalla sezione disciplinare del Csm, nell'ambito del procedimento che vede il Governatore della Puglia, magistrato fuori ruolo, 'accusato' di aver violato il divieto per le toghe di iscriversi a un partito politico o di partecipare in modo continuativo alla sua attivita': al centro del processo, i vari incarichi rivestiti da Emiliano nelle articolazioni pugliesi del Pd e anche la sua partecipazione alle primarie dell'aprile 2017. Il 'tribunale delle toghe', presieduto dal laico eletto in quota M5s Fulvio Gigliotti, ha condiviso la richiesta formulata dal sostituto pg della Cassazione Carmelo Sgroi che, nella scorsa udienza, aveva sollecitato l'ammonimento per Emiliano.