Toghe in politica, Emiliano punito con l'ammonimento dal Csm

Toghe in politica: Csm, sanzione disciplinare per Emiliano

Sanzione dell'ammonimento - la piu' lieve tra quelle previste dalla legge - per Michele Emiliano. E' la sentenza emessa oggi dalla sezione disciplinare del Csm, nell'ambito del procedimento che vede il Governatore della Puglia, magistrato fuori ruolo, 'accusato' di aver violato il divieto per le toghe di iscriversi a un partito politico o di partecipare in modo continuativo alla sua attivita': al centro del processo, i vari incarichi rivestiti da Emiliano nelle articolazioni pugliesi del Pd e anche la sua partecipazione alle primarie dell'aprile 2017. Il 'tribunale delle toghe', presieduto dal laico eletto in quota M5s Fulvio Gigliotti, ha condiviso la richiesta formulata dal sostituto pg della Cassazione Carmelo Sgroi che, nella scorsa udienza, aveva sollecitato l'ammonimento per Emiliano.