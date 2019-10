"Togliere il voto agli anziani", la proposta choc di Beppe Grillo. E' polemica

Che Beppe Grillo non sia nuovo alla polemica è cosa ormai risaputa ma ancora una volta le sue dichiarazioni fanno discutere e fanno polemica. Ad entrare nel circolo della bufera un'idea choc capace di aizzare uno scontro a suon di commenti sul suo blog e sui social.

"Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?"

Così esordisce il garante del Movimento 5 Stelle che in modo provocatorio espone le sue perplessità sul mantenere il diritto di voto alle persone più anziane.

Citando una frase di Douglas J. Stewart sottolinea: "Ci sono semplicemente troppi elettori anziani e il loro numero sta crescendo. Il voto non dovrebbe essere un privilegio perpetuo, ma una partecipazione al continuo destino della comunità politica, sia nei suoi benefici che nei suoi rischi".

"Se un 15enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perché può farlo chi questo futuro non lo vedrà?"

Un messaggio chiaro che Grillo sostiene e condivide quasi a significare che, raggiunta una certa età, si sarebbe meno preoccupati del futuro sociale, politico ed economico del proprio Paese. Una proposta che ha fatto clamore e a cui non sono mancate le reazioni.

"I loro voti dovrebbero essere eliminati del tutto, per garantire che il futuro sia modellato da coloro che hanno un reale interesse nel vedere realizzato il proprio disegno sociale. Gli elettori sono, in larga misura, guidati dal proprio interesse personale, e l'affluenza relativamente bassa degli elettori più giovani può essere in parte causata dal sentirsi alienati da un sistema politico gestito da persone che non considerano della loro stessa natura". aggiunge l'ex comico che di anni ne ha 71.