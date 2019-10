Topo nella cucina della scuola, studenti lo filmano e rischiano la sospensione

Rischiano di essere sospesi per aver filmato (e poi diffuso il video sui social network) un topo nella cucina alcuni studenti dell’Istituto alberghiero “Ferdinando Martini” di Montecatini come riporta Il Tirreno.

Perché se è vero che, ad oggi, di quei ragazzi ne è stato individuato soltanto uno, lì nella cucina della scuola erano in diversi. Non si sbilancia, per il momento, il preside della scuola, Riccardo Monti.

Il dirigente scolastico, intanto, ammette che nessuna decisione è stata ancora presa. "Ma una cosa è certa – sottolinea il preside – quei ragazzi hanno violato il regolamento d’istituto per cui è vietato fare foto e riprese dentro la scuola e poi diffonderle".

Come riporta Il Tirreno, quando il piccolo roditore è stato avvistato nella cucina – i ragazzi avevano un buon motivo per tenere lo smartphone in tasca. Come spiega lo stesso dirigente del Martini. "Stavano facendo un book fotografico – precisa – e, per questo, usavano il telefono per immortalare le pietanze frutto della loro fantasia". Ad un certo punto i ragazza devono aver cvisto il roditore e non hanno resistito, filmandolo. "Sarà fatta una valutazione – sottolinea il preside dell’istituto alberghiero montecatinese – e domani decideremo. Non è detto che si arrivi alla sospensione. Ma se anche dovesse essere preso questo provvedimento, teniamo a sottolineare che non dipende dal fatto che sia stato filmato il topo nelle cucine, ma perché gli studenti hanno violato il regolamento d’istituto".

A dare la notizia della presenza del roditore nella cucina, era stato anche lo stesso istituto scolastico. Che aveva scritto come si trattasse di "un inconveniente comprensibile, dato che la scuola è situata all’interno di un parco secolare e le cucine sono al piano terra". "L’istituto si è prontamente attivato – aveva proseguito l’alberghiero Martini nella nota diffusa agli organi di stampa – chiudendo la cucina e procedendo con un servizio di derattizzazione e sanificazione dell’ambiente". La cucina, infatti, è rimasta chiusa per cinque giorni prima di riaprire regolarmente per l’attività ordinaria. Resta da capire, ora, se gli artefici del video saranno sanzionati oppure no per il loro gesto.

"Non possiamo esprimerci adesso – conclude il professor Riccardo Monti – perlomeno fino a quando il consiglio di classe non si sarà riunito. Rimane l’infrazione al regolamento della nostra scuola. La classe che era in cucina in quel momento è formata da studenti maggiorenni. Sarebbe stato auspicabile, da parte loro, un comportamento almeno più maturo".