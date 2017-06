Torino, allarme bomba al palazzo di giustizia: buste esplosive a due pm

Allarme bomba al tribunale di Torino questa mattina. Sono state infatti scoperte due buste con polvere 'sospetta' e materiale elettrico indirizzate ai pubblici ministeri Antonio Rinaudo e Roberto Sparagna.

I due pubblici ministeri indagano, rispettivamente, sul movimento No Tav e i movimenti antagonisti, e sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco. I due ordigni sono stati prelevati dagli artificieri e portati in un'area sicura dove verranno fatti brillare.