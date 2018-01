Torino, auto di servizio per prendere la figlia: bufera su consigliera M5s

M5s, auto di servizio per questioni private?

Uso di auto di servizio per questioni private. Il caso esplode a Torino, nel comune diretto dalla sindaca Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle. E a essere coinvolta nella vicenda è proprio una consigliera del M5s. Come riporta Repubblica, si tratta di Deborah Montalbano, già finita in mezzo ad alcune polemiche di recente per 250 euro di taxi rimborsati dal gruppo.

La dichiarazione dell'autista

Ora emerge questo nuovo caso nel quale avrebbe usato l'auto di servizio per andare a prendere la figlia. La questione è venuta fuori perché è stato lo stesso autista a scrivere una dichiarazione. “Il giorno 7/11/2017, a seguito della disposizione del coordinatore, trasportavo la consigliera Montalbano in via…..”. E poi: “All’arrivo mi disse di attenderla, passati dieci minuti tornava con una bambina, facendola salire sull’auto mi chiedeva di fare ritorno a Palazzo Civico, perché aveva impegni istituzionali. Il servizio si concludeva alle ore 16.45”.