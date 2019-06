Torino, bimba di 18 mesi muore schiacciata dall’auto della mamma

Una bambina di neanche due anni è morta stamattina a Villarbasse, in provincia di Torino, investita dall'auto guidata dalla madre. La tragedia è avvenuta nel cortile di casa, in via Don Rambaudo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia municipale.

Ancora da stabilire la dinamica del drammatico incidente anche se, stando ai primi accertamenti, pare che la piccola sia sfuggita al controllo della nonna, mentre la madre, alla guida di una Dacia Logan station wagon, stava facendo retromarcia. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 (atterrato anche l'elisoccorso), i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e il sindaco Eugenio Aghemo. Purtroppo per la bimba, che avrebbe compiuto due anni a dicembre, non c'è stato nulla da fare.