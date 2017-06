Torino: bimbo ferito in lieve miglioramento. Ragazzo con zainetto scagionato

Torino: bimbo ferito in lieve miglioramento. Ragazzo con lo zainetto scagionato



Le condizioni di Kevin, il bimbo cinese di 7 anni, rimasto gravemente ferito in Piazza San Carlo, sabato sera, a Torino, sono in lieve miglioramento. Lo si apprende da fonti sanitarie, che spiegano che oggi si provera' a risvegliare il bambino ricoverato all'ospedale "Regina Margherita" di Torino. Stabili le condizioni delle altre due donne rimaste ferite gravemente. All'ospedale Cto sono ancora ricoverati una ragazza con trauma toracico, una frattura di bacino, e due pazienti con lesioni alle mani, che sono stati operati ieri. Tutti gli altri feriti sono stati dimessi, alcuni dovranno tornare in ospedale per interventi ortopedici non di urgenza. All'ospedale Mauriziano c'e' ancora un uomo ricoverato in prognosi riservata ma in miglioramento. Intanto cade ogni indizio sul ragazzo con lo zainetto.



TORINO: AL VAGLIO DI INQUIRENTI IMMAGINI E FILMATI



Sono proseguiti per tutta la giornata di domenica gli accertamenti degli investigatori torinesi sui filmati girati sabato sera in piazza San Carlo a TORINO in occasione della finale di Champions League. Allo studio anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Tra le tante immagini all'attenzione degli inquirenti, secondo indiscrezioni, vi sarebbero anche quelle di un giovane a torso nudo che starebbe guardando la partita con accanto alcune persone. A questo proposito si fa sapere che non sono le sole e uniche immagini sulle quali sono in corso valutazioni approfondite. Intanto, in questura, nel corso della giornata di domenica a quanto si è appreso sarebbero state sentire diverse persone informate sui fatti, ma non risulterebbero esserci indagati.



TORINO: DOPO APPELLO QUESTORE NUMEROSI TWEET SU PROFILO QUESTURA



Ha ottenuto riscontri positivi l'appello lanciato oggi dal questore di TORINO, Angelo Sanna, che, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica su quanto accaduto ieri sera in piazza San Carlo durante la finale di Champions League, ha invitato quanti erano in piazza a fornire agli investigatori informazioni ed eventuali immagini e filmati che potessero essere utili a ricostruire quanto accaduto. Alla richiesta di collaborazione rivolta ai cittadini sono giunti agli indirizzi segnalati numerose e-mail e molte persone hanno telefonato alla Questura. Inoltre sono state già più di 4000 le visualizzazioni e diverse le interazioni del tweet sul profilo twitter @QuesturaTorino