Torino, cancro che ostruiva la trachea: eccezionale intervento con l'Ecmo

CANCRO OSTRUIVA LA TRACHEA: DONNA DI 72 ANNI SALVATA ALL’OSPEDALE MOLINETTE DI TORINO

Il cancro le aveva ostruito quasi completamente la trachea, soffocandole il respiro che ormai avveniva attraverso uno spazio di appena 1 millimetro.

Una donna di 72 anni è stata salvata per la prima volta Torino "con un intervento eccezionale e innovativo che si è svolto grazie all’utilizzo di Ecmo in emergenza presso le sale del reparto di Anestesia e Rianimazione del Pronto soccorso" della struttura ospedaliera Molinette di Torino.

La donna settantaduenne presentava una voluminosa massa tumorale che ostruiva pressoché completamente la parte bassa della trachea e non le permetteva praticamente più di respirare. La notizia è stata comunicata dall'azienda ospedaliero-universitaria con la precisazione che l'operazione non poteva essere effettuata con un tradizionale intervento di disostruzione in broncoscopia.

Questo perché lo spazio respiratorio residuo di circa 1 mm non avrebbe consentito l'intubazione orotracheale e la ventilazione, mettendo la donna a rischio di non sopravvivere.

I rianimatori Marinella Zanierato e Andrea Mina dell'Anestesia e Rianimazione del Pronto soccorso, diretta da Luca Brazzi, hanno quindi provveduto a stabilizzare il quadro clinico per permettere a Matteo Attisani e a Erika Simonato della Cardiochirurgia, diretta da Mauro Rinaldi, di posizionare l'Ecmo: la 'macchina cuore-polmoni' in grado di sostenere completamente esternamente la funzione respiratoria ossigenando il sangue.

Grazie a questo primo intervento, si legge in una nota, è stato possibile addormentare la malata e permettere a Marco Bardessono e a Mauro Mangiapia della Pneumologia, diretta da Carlo Albera, di liberare completamente le vie aeree in broncoscopia in modo non invasivo in una situazione di arresto respiratorio protrattosi per più di 2 ore. "L'intervento in collaborazione multidisciplinare è tecnicamente riuscito - informa l'Aou - La paziente attualmente sta bene e presto verrà dimessa dall'ospedale