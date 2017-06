Torino, caos in Piazza San Carlo. Erika: "Ha un grave danno cerebrale"



Gli esami effettuati su Erika, la donna 38enne, ricoverata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, dopo i fatti di Piazza San Carlo, hanno accertato un gravissimo danno cerebrale.

I sanitari parlano di prognosi pessima. Pertanto, si apprende dall'ospedale, ci si aspetta il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile.

Il sindaco di Torino, Chiara Appendino è tornata a far visita alla 38enne di Domodossola ricoverata in gravissime condizioni. Durante la visita, si è intrattenuto con i familiari della donna e con i sanitari come fa ogni giorno da quando è stata ricoverata il 3 giugno scorso.