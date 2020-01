Torino, corte No Tav. Perino: "Resisteremo fino a che non se ne andranno"

"Sono trent'anni che resistiamo e resisteremo finché non se ne andranno". Così Alberto Perino, uno dei leader storici del movimento No Tav concludendo in piazza Castello a Torino la manifestazione promossa in sostegno in solidarietà a Nicoletta Dosio, l'attivista 73 enne arrestata il 30 dicembre scorso in esecuzione di una condanna definitiva a un anno di reclusione e ad altri No Tav finiti in carcere nelle scorse settimane. "Il Movimento No Tav è forte, sa che bisogna resistere e ci troveranno sempre sulla loro strada", ha aggiunto parlando ad alcune migliaia di manifestanti.

Perino ha, quindi, rivolto l'appello a sostenere anche economicamente il movimento. "Sono qui per stendere la mano perché l'accanimento giudiziario, le incarcerazioni, gli arresti domiciliari, i fogli di via, stanno mettendo a dura prova i compagni che devono affrontare la vita di tutti i giorni pagando affitti e bollette". "Il movimento No Tav ha sempre detto che non lascia solo nessuno e così farà ma voi - ha concluso - tenete d'occhio il sito dove presto pubblicheremo l'Iban per poterci aiutare". A sostegno dei manifestanti anche una lettera dei lavoratori dell'Ilva di Taranto che è stata letta durante il corteo.