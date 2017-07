Torino, dipendente ospedale ruba fede nuzialead anziana in coma col tronchese

Un dipendente di 53 anni in servizio all'ospedale di Cuorgnè, nel Canavese, è stato denunciato per ricettazione e rapina. Le indagini erano partite la scorsa settimana quando una 46enne abitante nel torinese si era recata dai militari per denunciare che la madre 85enne, ricoverata nel reparto di medicina interna in coma, era stata derubata della fede nuziale che portava al dito. La donna aveva anche riferito ai carabinieri che per sfilarle l'anello alla madre era stata procurata una piccola ferita al dito, il che ha fatto pensare agli investigatori per il presunto infermiere possa aver usato una tronchesina. L'anello è stato rintracciato dai carabinieri in un 'compro oro' della zona.