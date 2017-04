Torino, ex marito stalker resta in carcere. Lettera alla donna: "Pentito"

Ex marito stalker scrive lettera alla donna, "sono pentito"



Una lettera in cui dice di essere pentito e assicura che non intende fare del male a nessuno. Lo ha ha scritto all'ex moglie, Elena Farina, Luigi Garofalo, l'uomo accusato di atti persecutori nei confronti della donna di cui oggi e' stato convalidato l'arresto e la custodia cautelare in carcere.



EX MARITO STALKER RESTA IN CARCERE. ELENA FARINA: "NON GLI CREDO"



"Me l'ha fatta avere tramite un ragazzo che usciva dal carcere. Mi ha scritto che e' pentito, che non vuole farmi del male, che gli dispiace", dice all'ANSA la donna, che alla vigilia dell'udienza di convalida dell'arresto ha chiesto pubblicamente che l'uomo fosse trattenuto in cella. "Io non gli credo - aggiunge la donna -. Gli ho creduto troppe volte. Non gli auguro il male, ma il mio aiuto non lo avra' mai".



Ex marito stalker: legale lo difende, 'non e' un mostro'



"Il mio assistito non e' il mostro che e' stato descritto in queste ore". L'avvocato Fabrizio Bonfante difende cosi' Luigi Garofalo, l'uomo accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, Elena Farina. "Io non ci sto a questa battaglia mediatica. Bisogna capire com'e' andata la vicenda prima di arrivare alle conclusioni", sottolinea il legale dell'uomo, di cui oggi e' stato convalidato il fermo e la custodia cautelare in carcere



Ex marito stalker: uomo fermato resta in carcere



Resta in carcere Luigi Garofalo, l'uomo di 46 anni accusato di atti persecutori contro l'ex moglie, Elena Farina. A deciderlo il giudice dopo l'udienza di convalida del fermo svoltasi nel carcere di Torino. "Avevo paura che uscisse e venisse a cercarmi", tira un sospiro di sollievo l'ex moglie che, in una serie di dichiarazioni agli organi di informazione, aveva chiesto che l'uomo fosse trattenuto in carcere. Il legale dell'uomo ha annunciato ricorso.