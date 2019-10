Torino: fondine si rompono, pistola tra la folla.Così deve lavorare la Polizia

TORINO: SAP, SI ROMPONO FONDINE E PISTOLA SCIVOLA TRA LA FOLLA'

"Un balordo qualsiasi avrebbe potuto raccogliere quella pistola e fare fuoco". A dichiararlo è Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), riguardo a un episodio di violenza contro le forze dell'ordine avvenuto a Torino, durante l'arresto di un uomo in stato di ebbrezza che ha opposto resistenza aggredendo il poliziotto. Paoloni denuncia che nel corso della colluttazione tra l'agente e l'uomo ubriaco la fondina si è rotta - esattamente come in un altro episodio successo qualche giorno fa a Forte dei Marmi e segnalato dal SAP -, facendo cadere la pistola a diversi metri tra la folla. L'arma, a Torino, è stata recuperata da un altro poliziotto impegnato in un servizio di ordine pubblico.

"Queste fondine continuano a rompersi sempre nello stesso punto, ovvero il supporto tra arma e cinturone - prosegue Stefano Paoloni - stiamo scrivendo al Dipartimento da dicembre 2018, abbiamo risollevato la questione dopo l'omicidio di Trieste e, anziché prendere provvedimenti e effettuare verifiche, hanno pensato bene di puntare il dito contro di noi che abbiamo il dovere di denunciare. Qui si parla della nostra sicurezza e di quella dei cittadini".