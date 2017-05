Torino, furono scambiati per terroristi al cinema. Ora vengono sfrattati

LI SCAMBIARONO PER TERRORISTI, ORA SFRATTATI DA CASA

A Capodanno li avevano scambiati per terroristi. Ora sono stati sfrattati. E' la triste e simbolica storia di Mustapha Lahfidi e sua moglie Souad Ghennam, la coppia marocchina che la sera di Capodanno era stata scambiata per terroristi in una sala del cinema Space di via Livorno a Torino.

"Io me ne vado ma mi chiedo che fine hanno fatto tutte le promesse che avevo ricevuto dopo Capodanno" dice Lahfidi in un'intervista a Repubblica Torino. "Mi avevano detto che mi avrebbero aiutato a trovare una casa ma così non è stato. Mi sono dovuto arrangiare". Ora l'uomo starebbe pensando di tornare in Marocco, nonostante lui viva a Torino da molti anni e i suoi figli siano cresciuti proprio nel capoluogo piemontese.