Torino, l'elettricista: "Non volevo uccidere"

"Mi sono avvicinato per leggere la targa della moto che mi aveva colpito sul finestrino". Maurizio De Giulio, l'elettricista alla guida del Ford Transit che domenica pomeriggio ha tamponato la moto su cui viaggiavano Elisa Ferrero e Matteo Penna, è comparso questa mattina davanti al gip Alfredo Toppino.È accusato di omicidio volontario, secondo l'accusa formulata dal pm Paola Stupino. Davanti al magistrato che si è riservato una decisione sulla convalida dell'arresto dell'artigiano, De Giulio ha ricostruito tra le lacrime l'incidente. Assistito dai suoi legali Marco Moda, Maurizio Grasso e Vittorio Nizza ha risposto alle domande del giudice. "Non ho mai voluto colpire la moto", sostiene da giorni e lo ha ripetuto anche oggi in carcere alle Vallette: "Mi sono avvicinato per leggere la targa ma la moto ha decelerato all'improvviso". L'uomo- che ha perso in incidenti stradali anche alcuni familiari- dice di essere disperato. "Continuo a pensare alle famiglie di quei ragazzi", ha detto in aula. Davanti al carcere ha aspettato l'esito della convalida anche il fratello di De Giulio che attende di poterlo incontrare in carcere. Ora i legali dell'uomo nomineranno un perito di parte per ricostruire la dinamica dell'incidente per cui la procura ha già messo agli atti un video di una telecamera di sorveglianza della zona che mostra l'attimo dell'impatto.