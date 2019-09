Torino, marocchino prende a pugni una ragazza. Fermato con il teaser

Prima ha aggredito senza motivo una ragazza colpendola con un pugno al volto, poi, all'arrivo dei carabinieri, richiamati da alcuni passanti, ha cominciato a inveire e offendere i militari che lo invitavano alla calma, diventando sempre più aggressivo. Per questo il carabiniere abilitato a utilizzare il teaser ha avviato la procedura per l'uso della pistola e dopo averlo sollecitato più volte a calmarsi ha 'sparato' un dardo. Protagonista un marocchino di 34 anni, irregolare in Italia che è stato immobilizzato e bloccato.

Subito trasportato all'ospedale e' stato dimesso subito dopo senza prognosi ma con la diagnosi di 'agitazione psicomotoria e abuso di cannabinoidi'. La vittima, una 30enne è tuttora ricoverata per dei controlli in ospedale. Dagli accertamenti e' emerso che il marocchino aveva poco prima spintonato e ingiuriato anche una coppia di coniugi. Il marocchino è stato arrestato lesioni gravi, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.