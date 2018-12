Torino, narcotizzava e derubava le sue vittime. Arrestata 30enne

Ha narcotizzato l'amante di turno sciogliendo ansiolitici nell'aperitivo, quindi gli ha sottratto bancomat e carte di credito. I carabinieri di Pianezza (To) hanno arrestato una commerciante di 30 anni con precedenti per rapina aggravata e indebito utilizzo di carte bancomat. La donna ha invitato la vittima nel suo negozio offrendogli un cocktail, dove ha versato un ansiolitico ipnotico e miorilassante, in misura circa ventiquattro volte superiore alla dose consigliata. Quando il farmaco ha cominciato ad agire, gli ha rubato i contanti dal portafogli e si e' fatta consegnare la tessera bancomat e la carte di credito. Stordito, l'uomo ha perfino accompagnato la ragazza allo sportello bancomat. Come appurato dai carabinieri, in una sola sera la donna ha prelevato oltre 2.800 euro. Quando la vittima si e' accorta del raggiro ha presentato denuncia. La perquisizione a casa della donna ha permesso di sequestrare diverse confezioni del farmaco, utilizzato con piu' uomini. Nell'aprile del 2017 Laura R. era gia' stata arrestata per aver commesso lo stesso reato. Ora e' sospettata di altri casi simili avvenuti in provincia di Torino.