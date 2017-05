Torino, nove indagati bambino morto in incidente rally

Torino, bimbo morto al rally: 9 indagati tra cui i genitori Domani sarà assegnato incarico per autopsia Torino, 30 mag. (askanews) - Il pm Ruggero Mauro Crupi della procura di Ivrea (Torino) ha iscritto nel registro degli indagati nove persone, per omicidio colposo in seguito alla morte di un bambino di 6 anni a Coassolo nell'ambito del rally Città di Torino, sabato scorso.

Tra gli indagati ci sono anche i genitori della piccola vittima, il pilota e il co-pilota della Skoda che è uscita di strada investendo gli spettatori, gli organizzatori del rally e i giudici di gara. Domani inoltre verrà assegnato l'incarico per l'autopsia sul corpo della piccola vitima. L'auto che perde il controllo in curva e finisce fuori pista.

E' quando si vede in un video amatoriale girato sabato scorso a Coassolo, nel torinese, da alcuni spettatori a bordo pista durante il rally 'Città di Torino'. Uscendo fuori strada la vettura travolgerà una famigliola che in un prato stava assistendo alla manifestazione uccidendo un bimbo di sei anni morto poco dopo nonostante i soccorsi subito accorsi.