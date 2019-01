Torino Piazza San Carlo, morta la donna rimasta paralizzata dopo il caos

Piazza San Carlo: morta Marisa Amato, donna rimasta paralizzata

E' morta questa mattina al Cto di Torino Marisa Amato, la donna rimasta tetraplegica a causa di un trauma vertebro midollare riportato durante i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. Negli ultimi giorni si erano manifestati i sintomi di un'infezione che ha causato il peggioramento delle condizioni respiratorie. Marisa Amato si e' spenta questa mattina dopo un aggravamento delle condizioni, assistita dai familiari.

Marisa Amato era assistita a casa dopo aver riportato nella calca della folla come conseguenza permanente una tetraplegia. Negli ultimi giorni si erano manifestati i sintomi di una infezione che ha causato, come conseguenza, il peggioramento delle condizioni respiratorie. Per questo motivo la donna si era rivolta al pronto soccorso del CTO di Torino nel pomeriggio del 23 gennaio. Gli esami, spiegano dell'ospedale, "hanno evidenziato un versamento pleurico, che e' stato drenato e la sua difficolta' respiratoria e' stata sorretta con ventilazione non invasiva". Ricoverata presso la Terapia Intensiva del Cto (diretta dal dottor Mauriziano Berardino), Marisa Amato, si riferisce ancora dal nosocomio torinese, "ha espresso con lucidita' e fermezza la volonta' che la terapia, soprattutto il supporto respiratorio, non prevedesse mezzi invasivi come l'intubazione tracheale o la tracheotomia, qualora la ventilazione non invasiva non risultasse sufficiente, pur avendo ben chiaro che questa decisione avrebbe potuto portarla ad un peggioramento fatale". Secondo queste indicazioni e' proseguita la terapia con discreta efficacia. Alle 8 di questa mattina pero', il brusco peggioramento cardiovascolare ha causato la perdita della coscienza della dono fino al momento in cui alle 9,15, si e' spenta, attorniata dai familiari.