Torino, il poliziotto Angelo compie 100 anni

LA POLIZIA DI STATO FESTEGGIA UN EX POLIZIOTTO CHE COMPIE 100 ANNI

Lo scorso 14 luglio il signor Angelo Longo ha compiuto 100 anni, poliziotto per oltre 40 anni dal 1939 al 1981. Per l’occasione, una rappresentanza della Polizia di Stato si è recata a casa del centenario per celebrare il traguardo raggiunto consegnando un biglietto di auguri del Questore di Torino Francesco Messina e un crest della Polizia di Stato.

Il signor Angelo, che attualmente vive con la figlia e la moglie di 94 anni, per 40 anni ha prestato servizio presso l’Autocentro della Polizia di Stato a Torino gestendo le pratiche relative all’acquisto delle autovetture, oltre 6000, sebbene, curiosità, non abbia mai conseguito la patente! In Polizia ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale operando nei Balcani; è stato anche internato in un campo di concentramento in Albania, da dove, al termine della guerra, è tornato a piedi in Sicilia. Come lui, anche altri due fratelli, deceduti in tarda età, fecero la guerra, tornando a casa sani e salvi dalla Russia e dall’Africa. Un’ultima curiosità: Durante la Guerra quando si trovava in Albania una donna predisse al signor Angelo che sarebbe vissuto ben oltre i 100 anni! Cosa che tutta la Polizia di Stato gli augura.