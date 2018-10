Torino, prima operazione valvola mitrale a cuore battente. VIDEO

Per la prima volta le cardiochirurgie degli ospedali Mauriziano e Molinette di Torino insieme in un intervento per riparare una valvola mitrale a cuore battente. L'operazione è tecnicamente riuscita ed è stata effettuata su un paziente di 85 anni di Torino, che ha beneficiato di un’innovativa tecnica chirugica, detta Neochord, che ha permesso di riparare un grave prolasso della mitrale mediante uno strumento introdotto attraverso la parete laterale cardiaca, in grado di “agganciare” il lembo prolassante e di impiantare corde tendinee sulla parte malata della valvola. Tutto questo senza fermare il cuore.