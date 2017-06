Torino, Erika è morta. La procura indaga per omicidio colposo

Torino: piazza San Carlo, Procura indaga per omicidio colposo

Dopo la morte di Erika Pioletti, la donna schiacciata dalla folla in piazza San Carlo, la Procura di Torino indaga anche per omicidio colposo. Il reato si aggiunge a quello di lesioni personali plurime, anche gravissime, ipotizzato dai Pm subito dopo i fatti: oltre 500 persone erano rimaste feriti nella calca scatenata dal panico, le cui ragioni restano da accertare. Dopo la comunicazione ufficiale del decesso della donna, ieri sera, la Procura ha bloccato l' espianto degli organi, donati dalla famiglia Pioletti, perche' si devono svolgere accertamenti medico-legali sul cadavere.

Torino: morta donna schiacciata da folla in piazza San Carlo

Alle ore 21.56 Erika Pioletti, la donna di 38 anni schiacciata dalla folla in piazza San Carlo per il caos durante la finale di Champions, e' stata dichiarata morta. I genitori hanno espresso la volonta' di donare gli organi. Nessuna dichiarazione dall'ospedale in cui era ricoverata, il San Giovanni Bosco, in quanto sono in corso indagini della Procura di Torino.