Torino, rapisce il gatto e chiede il riscatto. Arrestata

Dovrà rispondere di estorsione una donna albanese di 54 anni arrestata domenica mattina dai carabinieri alla periferia del capoluogo piemontese subito dopo aver estorto a una giovane romena 22enne 300 euro per restituirle Tigruz, un gatto di quattro anni, che la ragazza aveva smarrito qualche giorno prima. Dopo la scomparsa del felino, la proprietaria aveva pubblicato su Fb e affisso in tutto il quartiere di Mirafiori locandine con la foto del gatto e un numero di telefono da contattare in caso di ritrovamento. E cosi' la 54enne ha contattato la proprietaria del micio tramite whatsapp e le ha chiesto 1000 euro per riavere il suo animale. Sono, quindi, seguiti diversi messaggi tra le due donne, con foto e video del gatto, sino ad arrivare ad un accordo tra le parti fissato a 300 euro. All'appuntamento, però, la 22enne si è presentata con i carabinieri che hanno arrestato la donna albanese subito dopo aver preso il denaro e restituito il gatto alla proprietaria. L'arrestata e' stata collocata ai domiciliari.