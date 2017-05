Torino, ritrovata morta in Valsusa la moglie dell'imprenditore Laiolo

TORINO: RITROVATA CADAVERE IN VALSUSA DONNA SCOMPARSA CON SUA AUTO

E stata trovata a Beaulard, in Alta Valsusa, Silvia Pavia, la donna scomparsa qualche settimana fa da San Maurizio Canavese con la sua auto. A segnalare la vettura con a bordo il corpo della donna è stata una persona a passeggio in montagna. Sul posto i carabinieri. Si attende l'arrivo del medico legale per un primo esame. La donna, 52 anni, era sparita nel nulla il 26 aprile dopo esser stata al maneggio.

IPOTESI CHOC: "MORTA SOLO 5 GIORNI FA"

Il corpo della donna è stato trovato sul sentiero per la Madonna del Cotolivier, ai confini tra Oulx e Beaulard. Da un primo esame non è stato rilevato alcun segno di violenza. La pista più accreditata è quella del suicidio. Sul posto proseguono gli accertamenti dei carabinieri.Ma ora c'è un colpo di scena: secondo un primo esame del corpo, spiegano i carabinieri del Comando provinciale di Torino, la donna è morta solo quattro o cinque giorni fa. E indossava abiti diversi rispetto a quelli che aveva il giorno della scomparsa. Circostanze queste che, se confermate, implicherebbero una serie di sconvolgenti interrogativi: cosa ha fatto Silvia nelle due settimane tra la sparizione e la sua morte?